بدأت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين توثيق أعمارهم على المنصة بهدف مساعدتها في تنظيم المحتوى الذي يظهر على صفحة المستخدم بما يناسب عمره.



وقالت المنصة المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك إنها بدأت في الولايات المتحدة اختبار خاصية تتيح للمستخدم سؤال المستخدمين الآخرين عن عمرهم ودليل يثبت صحة هذا العمر، أو استخدام تكنولوجيا لتحديد عمر المستخدم من خلال صور الفيديوهات الخاصة به.



وكجزء من التجربة، فعندما يحاول شخص ما تعديل تاريخ ميلاده على موقع إنستغرام من أقل من 18 عاما إلى أكبر من 18 عاما، سيسأل إنستغرام المستخدم عن تأكيد سنه سواء من خلال تحميل صورة بطاقة الهوية الخاصة به أو تسجيل فيديو لنفسه أو مطالبة الأصدقاء المشتركين بتأكيد عمره.



وستتيح الخاصية الجديدة لمستخدمي إنستغرام مطالبة أي مستخدم بتحديد 3 أصدقاء أو متابعين يمكن سؤالهم عن سنه الحقيقي، على أن يكون عمر هؤلاء الأشخاص الثلاثة 18 عاما أو أكثر.