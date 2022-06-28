تخطت إيرادات فيلم الإثارة والدراما «توب جان: مافريك» الذي أنتجته شركة باراماونت حاجز المليار دولار في مطلع هذا الأسبوع.



وبذلك يتفوق الفيلم في مبيعات التذاكر على فيلم الإثارة والرعب «دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس» الذي تصدر شباك التذاكر عالميا هذا العام بتحقيق 943 مليون دولار.



وقبل عطلة نهاية الأسبوع، صار «توب جان: مافريك» هو الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات هذا العام في شباك التذاكر محليا، وتبلغ إيراداته الآن 521 مليون دولار، بالإضافة إلى إيرادات عالمية بلغت 484.7 مليون دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 1.006 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.



الفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.



هذا ويتنافس «توب جان: مافريك» مع فيلم «إلفيس»، من بطولة أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج وإخراج باز لوهرمان، على صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية بعد أن حقق كل منهما إيرادات بلغت 30.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.