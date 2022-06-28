حذرت السلطات اليابانية الإثنين من احتمال حصول أزمة كهرباء في وقت تسجل البلاد درجات حرارة قياسية وفيما شهدت طوكيو أقصر موسم أمطار في تاريخها.



وقال الأمين العام المساعد للحكومة اليابانية يوشيهيكو إيسوزاكي «نطلب من المواطنين خفض استهلاك الطاقة عصرا» عندما يكون احتياطي الكهرباء في أدنى مستوى له في منطقة طوكيو الكبرى.



لكن الحكومة طلبت من المواطنين أيضا اتخاذ الإجراءات الضرورية لاتقاء الحر وتجنب الإصابة بمشكلات صحية جراء ارتفاع درجات الحرارة.



وفي حين كان يفترض أن يكون موسم الأمطار في أوجه في الجزء الأكبر من اليابان، أعلنت الهيئة أن الموسم انتهى في منطقة كانتو التي تشمل طوكيو.



وهو موسم الأمطار الأقصر (أقل بـ 22 يوما من المعتاد) منذ بدأت اليابان تدون في سجلات البيانات بهذا الشأن العام 1951.