عبدالله قنيص



تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت T4، ومن خلال (6) ضبطيات مختلفة تمت على مدار يومين، من ضبط ماريغوانا وحشيش وكوكايين وحبوب لاريكا وخمور



وفي التفاصيل أن رجال الجمرك الجوي بمطار T4 تمكنوا من ضبط كمية متنوعة من المخدرات، مع 4 ركاب، قادمين من رحلات مختلفة إلى البلاد، وذلك بعد اشتباه المفتشين الجمركيين في هؤلاء الركاب، حيث عثر على كيس ماريغوانا وسيجارة ماريغوانا مع مسافر قادم من أمستردام، كما تم ضبط قطعة حشيش ومشروبات كحولية مع راكب عربي قادم من مطار شرم الشيخ بمصر، وعثر على ماريغوانا بحوزة راكب آسيوي قادم من دكا، وكذلك تم ضبط عدد (224) حبة لاريكا مع مسافر قادم من بانكوك.



وفي اليوم التالي ايضا تمكن رجال الجمرك الجوي بمطار الكويت T4 من ضبط كيس كوكايين و3 أكياس ماريغوانا، وكذلك (54) حبة لاريكا وكيس ماريغوانا وزيت حشيش مع مسافرين قادمين من لندن، وذلك بعد تفتيشهما إثر اشتباه المفتشين الجمركيين بهما.



هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.