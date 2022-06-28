علي الفزير لـ «الأنباء»: سنعمل بروح الفريق الواحد وصولاً إلى أفضل الإنجازات التعاونية



محمد راتب



في أجواء من الشفافية والمنافسة الشريفة، أسدلت انتخابات جمعية السالمية التعاونية الستار بفوز مستحق للمرشح نبیل صالح العوضي بالمركز الأول بحصوله على 213 صوتا، تلاه علي مناحي الفزير بـ148 صوتا، والثالث أحمد محمد الشراح بـ 119، ورابعا عبدالرحمن قيصر المسباح بـ 116 صوتا، وخامسا سالم عبد علي حسين الجدي بـ 113 صوتا، وجاء في المركز السادس حمود زيد مبارك القريان بـ 86 صوتا، وأما المركز السابع فقد حصده عبدالعزيز عبدالله فهد تقي بـ 85 صوتا، وثامنا حامد وحيد سالم المرشاد بـ 79 صوتا، وتاسعا د.محمد سالم عبدالعزيز الخلف بـ 72 صوتا.



الانتخابات التي خاضها 14 مرشحا شهدت منافسة قوية ونزيهة وحضورا مميزا لممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والداخلية واعداد كبيرة من المساهمين الذين حرصوا على الحضور لاختيار ممثليهم، في حين لم يحالف الحظ كلا من خالد ناصر الدوسري (69 صوتا)، وأوس يعقوب الخلفان (47 صوتا)، وحمد مبارك العبيدان (44 صوتا)، وسالم أحمد الهزاع (39 صوتا)، وطارق جاسم العميري (32 صوتا).



وقال العوضي لـ «الأنباء» إن هذا الفوز هو نصر لجميع مساهمي جمعية السالمية وسيعود بالنفع علينا وعلى المنطقة كلها، وسنقوم بما يمليه علينا الواجب لازدهار المنطقة وتطوير واقع الخدمات، وستشهد المرحلة المقبلة تعزيزا للمركز المالي ولن نقبل بتوزيع أرباح أقل من 12%، والفوز بالمركز الأول دليل ثقة المساهمين ورضاهم بما قدمته خلال الفترة الماضية.



بدوره، قال علي الفزير لـ«الأنباء»: أبارك لمن حالفهم الحظ، وأقول لمن لم يحالفه الحظ إن الفرص متاحة خلال الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن تحقيق المركز الثاني أمانة في أعناقنا وثقة غالية من المساهمين الكرام.



وبين أن هناك جهودا كبيرة بذلت لإتمام عملية الانتخاب بسلاسة وانسيابية، وجنودا مجهولين من موظفي «الشؤون» والداخلية قاموا بعمليات التنظيم والمتابعة والفرز، مشيرا إلى أنه سيحرص على العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل الإنجازات التعاونية، فالمساهمون يستاهلون.