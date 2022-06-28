أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «ان فرنسا متعلقة بصورة مميزة وخاصة بروابط الأخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني».



جاء ذلك، في برقية شكر وجهها ماكرون إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ردا على برقية التهنئة التي كان وجهها إليه لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.



وقال ماكرون في برقيته: «فخامة الرئيس وأيها الصديق ميشال، تلقيت ببالغ التأثر برقية التهنئة التي شئتم إرسالها إلي على اثر إعادة انتخابي رئيسا للجمهورية. كما تعلمون ان فرنسا متعلقة بصورة مميزة بروابط الأخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني».



وقد توجه الرئيس الفرنسي في البرقية بعبارات التقدير والإعراب عن الصداقة التي تربطه مع الرئيس عون.