أعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بشدة خلال أيار/مايو الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال نيسان/أبريل الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0%.

جاء الارتفاع الكبير والمتجاوز للتوقعات مع ارتفاع الطلب المتقلب على معدات النقل بنسبة 8ر0% خلال أيار/مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 7ر0% خلال نيسان/أبريل الماضي.

وأدى ارتفاع الطلب على الطائرات العسكرية وقطع الغيار بنسبة 1ر8% إلى تعويض الطلب في حين تراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية وقطع غيارها بنسبة 1ر1% خلال الشهر الماضي.

وفي حالة استبعاد الارتفاع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سيسجل ارتفاعا بنسبة 7ر0% أيضا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون نمو هذا الطلب بمعدل 3ر0% فقط.