رياح السموم تهب على منطقة شمال الخليج في فترة البوارح حتى آخر يوليو



توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق ان يكون الطقس في الكويت خلال الأيام المقبلة وحتى الأحد 3 يوليو مغبرا في النهار ثم يترسب الغبار ليلا.



وأوضح ان درجات الحرارة ستكون مرتفعة خصوصا وقت الظهيرة حيث تتجاوز 46 درجة، لافتا الى استمرار هبوب الرياح الشمالية الى الشمالية الغربية وزيادة سرعتها ونشاطها السبت المقبل مسببة ازديادا في كمية الغبار العالق في الجو.



وفيما يلي التفاصيل:



دخل أو ظهر علينا في هذه الأيام نوء أو (نجم التويبع أو نجم الدبران) وهو نجم يتبع أو يلاحق (نجم الثريا) و(نجم التويبع) الذي يقول عنه عرب شبه الجزيرة العربية في سجعهم (ما ذكر وادي في التويبع سال). أي أن هذه الفترة من السنة في شمال شرق شبه الجزيرة العربية هي فترة انتهاء سقوط الأمطار في هذه المنطقة فدخول نوء التويبع أو ظهور نجم الدبران في يوم (22) يونيو يكون متزامنا مع تعامد الشمس على مدار السرطان في شمال خط الاستواء. الذي يعطي مؤشرا على بداية دخول فصل الصيف حيث فيه النهار بهذا اليوم يكون في غاية الطول فتبلغ مدة طول النهار (14:01) ساعة ومدة طول الليل (9:59) ساعات.



وأيضا في هذا اليوم يكون مر على دخول فترة البارح العود (21) يوما وكما يعرف الجميع بأن طقس فترة البوارح يمتاز بأنه الطقس الذي تهب فيه الرياح الشمالية الغربية التي تنشط وتزداد سرعتها في فترة الظهيرة ثم تهدأ هذه الرياح وتخف سرعتها في فترة الليل حيث يترسب الغبار ثم تعاود الرياح نشاطها في اليوم التالي وهكذا يستمر هذا الطقس المغبر حتى منتصف شهر يوليو تقريبا.



وتهب على منطقة شمال الخليج العربي في فترة البوارح رياح السموم الشديدة الحرارة والتي ترفع من درجات حرارة الجو في المنطقة والتي يعتقد كثيرا من الناس خطأً أنها من رياح فترة البوارح، فرياح السموم هي رياح موسمية شديدة الحرارة تهب في الصيف وهي رياح تكون بين شمالية إلى شمالية غربية تهب عادة في هذه الفترة مثيرة للأتربة والغبار المتطاير ورياح السموم تستمر في هبوبها إلى ما بعد فترة البوارح التي تكون نهايتها مع نهاية فترة حر الجوزاء الأولى أو (نوء الهقعة) ولكن رياح السموم تستمر في هبوبها حتى نهاية الباحورة التي تنتهي في آخر شهر يوليو.



ولذلك وبناء على هذا الجو الشديد في حرارته، فإننا نتوقع أن يكون الطقس عندنا في الكويت خلال الأيام الـ (7) القادمة وحتى يوم الأحد القادم الموافق (3) يوليو 2022 بأنه جو سوف يكون مغبرا في النهار ثم يترسب فيه الغبار ليلا بسبب هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية نشطة السرعة خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح بين (35 و40) كم/ س ويمكن أن تزداد قليلا عن ذلك وتخف سرعة هذه الرياح في الليل وتكون سرعتها بين (22 و27) كم/ س فتؤدي إلى ترسب الغبار في الليل.



ومن خلال اطلاعنا وقراءة خرائط الطقس، يتبين لنا أن اتجاه الرياح خلال الأيام المقبلة سوف تكون رياح شمالية إلى شمالية غربية ويلاحظ خلال هذه الفترة أن الرياح سوف تنشط خلال فترة ما بعد الظهر في وقت ارتفاع واشتداد الحرارة وتجاوزها (46) درجة مئوية حيث تنشط الرياح فتتجاوز سرعتها بمتوسط سرعة تكون بين (31 و35) كم/ س.



ولكن هناك احتمالا كما تشير خرائط الطقس من استمرار هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية خلال هذا الأسبوع وكذلك هناك احتمال من ازدياد سرعة هذه الرياح ونشاطها في يوم السبت الموافق (2) يوليو 2022 بحيث تتجاوز سرعتها قليلا (42) كم/ س خصوصا في وقت الظهيرة وسوف يؤدي ذلك إلى ازدياد كمية الغبار العالق في الجو نتيجة لوجود منخفض جوي عميق تكون قوته بين (993 و1003) مليبار نتيجة لوجود درجات حرارة عالية تزيد على (48) درجة مئوية في النهار والحرارة الدنيا (30) درجة مئوية في الليل، ولذلك فإن المدى الحراري كبير جدا بين درجات حرارة النهار عن درجات حرارة الليل. هذا المنخفض الجوي العميق متمركز حاليا وسوف يستمر تمركزه خلال الأيام القادمة على سواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية والتي تطل على سواحل الخليج العربي وهو نتيجة تمدد منخفض الهند الموسمي حاليا فوق المحيط الهندي بحيث يغطي هذا الامتداد أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية.



أما بالنسبة إلى حالة البحر، فإن التيارات البحرية أصبحت منذ يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري هي تيارات حمل شديدة الاندفاع وغير صالحة للصيد التي سوف حتى يوم الأحد الموافق (3) يوليو القادم ثم تتحول التيارات البحرية إلى تيارات فساد في يوم الاثنين الموافق (4) يوليو القادم خلال هذه الفترة فإن البحر سوف يكون عالي الموج وارتفاع الموج سوف يكون بين (1 و2.5) متر وننصح بعدم دخول البحر لسببين الأول الموج العالي والسبب الثاني الغبار الذي سوف يغطي سماء المنطقة في هذه الفترة ما يقلل من مدى الرؤية فيه.



أما فلكياً، فسوف يولد هلال شهر ذي الحجة في يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري في الساعة (5:52:56) صباحا وتكون بداية شهر ذي الحجة في يوم الخميس 30 يونيو الجاري