استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بمكتبه صباح أمس، الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة، كما حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.



وفي بداية اللقاء، رحب الصقر بالضيف الكريم مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به مكتب البنك الدولي والتعاون المستمر مع كافة الجهات الرسمية في الكويت، من خلال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.



وشدد الصقر على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص بشكل فعلي في العملية التنموية والتنوع الاقتصادي، ووضع خطط محكمة طويلة الأمد تتسم بالاستقرار وسرعة التنفيذ ليتم تحقيق الغايات ورفع مؤشرات الكويت في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.



من جانبه، أشاد الخوجة بالدور الذي تقوم به الغرفة وتعاونها المستمر مع البنك الدولي لدعم الشراكة الاستراتيجية مع الكويت، حيث ساهم المكتب في تحديث العديد من التشريعات والقوانين في مجالات مختلفة.



كما ذكر انه في إطار التعاون المشترك مع حكومة الكويت فقد تم تقديم دراسة للعلاقة بين البنك الدولي والكويت خلال الـ 5 سنوات المقبلة، تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام وتقوية جهود تنمية القطاع الخاص من أجل زيادة تنويع الأنشطة الاقتصادية.