بحث أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع مستشار الأمن الوطني الاماراتي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في الدوحة امس المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد، الشيخ طحنون بن زايد والوفد المرافق حيث استعرض الجانبان العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.



وأضافت وكالة «قنا» أن الشيخ طحنون بن زايد نقل في بداية اللقاء تحيات كل من رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أخيهما أمير قطر وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والرخاء.



من جهة اخرى، تسلم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها.



وذكرت وكالة «قنا» انه قام بنقل الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي خلال استقبال أمير قطر له امس.



في غضون ذلك، تستضيف قطر جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية وايران برعاية منسق الاتحاد الأوروبي لاحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان أمس استعداد الدوحة التام لتوفير الأجواء التي تساعد كافة الأطراف على إنجاح الحوار.



وأعربت الوزارة عن أمل قطر أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقا جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع ايران.

وقد وصل إلى قطر من اجل هذه المحادثات، كل من المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وأعضاء الوفد المرافق له.



وبحسب المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي بيتر ستانو، ستكون هذه المحادثات غير المباشرة برعاية اوروبية، على أن تتركز على حل المسائل التي تمنع التوصل لاتفاق في فيينا.

وشدد ستانو على أن المحادثات في الدوحة ليست بديلا عن مفاوضات فيينا، بل تهدف إلى حل المسائل العالقة بين الولايات المتحدة وإيران للسماح بالتقدم في المحادثات الاخرى مع الدول الكبرى.