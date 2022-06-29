أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن أنها تريد تنظيم استفتاء «استشاري» بشأن استقلال اسكتلندا في أكتوبر 2023 رغم فشل استفتاء سابق عام 2014 ورفض الحكومة البريطانية الإذن بهذا الاقتراع.



وقالت ستورجن «يمكنني أن أعلن أن الحكومة الاسكتلندية تقترح إجراء استفتاء الاستقلال في 19 أكتوبر 2023».



ومن أجل تنظيم هذا الاستفتاء، يجب على ستورجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، الحصول على موافقة الحكومة البريطانية التي تعارضه بشدة.



وصوت الاسكتلنديون في استفتاء حول هذا الموضوع في عام 2014 بنسبة 55% للبقاء داخل المملكة المتحدة.



ويريد الحزب الوطني الاسكتلندي استقلال اسكتلندا لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة.



وقالت ستورجن إنها مستعدة للتفاوض مع لندن لكنها حذرت من أنها لن تسمح «بأن تقوض الديموقراطية الاسكتلندية من بوريس جونسون أو من أي رئيس وزراء» آخر.



في غضون ذلك، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاخير يعتقد أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن استفتاء على استقلال اسكتلندا لكن الحكومة ستبحث بتعمق اقتراح رئيسة وزراء اسكتلندا.



وأضاف المتحدث للصحافيين «موقفنا لم يتغير. أولوية الحكومتين البريطانية والاسكتلندية يجب أن تكون العمل معا والتركيز على القضايا التي نعلم أنها تهم الناس في مختلف أرجاء البلاد».



وتابع «وبما أن رئيسة الوزراء الاسكتلندية اتخذت قرارا، لذلك سندرس جيدا تفاصيل الاقتراح وستحدد المحكمة العليا ما إذا كانت ستقبل إحالة ممثل القضاء في اسكتلندا الأمر إليها».