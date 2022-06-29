في حادث غريب وعنيف شهدته مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا أقدم أميركي على إنهاء حياة موظفة في أحد المطاعم بعد أن أطلق عليها النار بسبب «وضع كمية كبيرة من المايونيز» على طلبه.



وقد أطلق الجاني الرصاص على الموظفة، وفق صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، أمام طفلها الصغير كما أصاب امرأة أخرى، قبل أن يلوذ بالفرار وتبدأ الشرطة عملية بحث موسعة اعتمادا على تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط وقوع الحادث.

من جهته، قال مدير المطعم الذي شهد الحادث في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية الأميركية، إن مشادة كلامية حدثت بين الجاني والموظفة بسبب خلاف ناتج عن كمية المايونيز التي تم وضعها في الساندويتش الذي طلبه، والتي رأى أنها أكثر من اللازم، وهو ما جعله يستشيط غضبا ويقرر التصعيد الذي وصل به إلى إطلاق النار عليها.

وأوضح مدير المطعم أن الضحية والمصابة تم تعيينها في المطعم حديثا، حيث لم يمض على بداية عملهما شهر كامل بعد.