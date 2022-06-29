لقي ما لا يقل عن 49 سجينا حتفهم وأصيب العشرات فجر أمس خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية «هناك حتى الآن 49 قتيلا»، موضحا أن «الحصيلة أولية وقد ترتفع».

ونقل «راديو كاراكول» عن السلطات أن المأساة وقعت خلال محاولة هروب أعقبها حريق. وأصيب بحسب الإذاعة أكثر من 40 شخصا. ونشر الرئيس المنتهية ولايته إيفان دوكي تغريدة عبر فيها عن تضامنه مع أقارب الضحايا من دون أن يعلن عن حصيلة الحادثة. وقال دوكي: «نأسف للأحداث التي وقعت بسجن في تولوا بفالي ديل كاوكا».

وأضاف: «لقد أصدرت تعليمات لتوضيح هذا الوضع الرهيب. تضامني مع أسر الضحايا». يذكر أن أعمال الشغب الدامية شائعة في سجون أميركا اللاتينية، وقد قضى في الإكوادور المجاورة لكولومبيا نحو 400 سجين في 6 أعمال شغب منذ مطلع عام 2021.