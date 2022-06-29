بشرى شعبان



تزامنا مع حملات التفتيش المستمرة من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة على المخالفين لقوانين العمل في الكويت، قامت الهيئة بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان (اللجنة الدائمة لحقوق الطفل) بإطلاق هاشتاق (#نحو_طفولة_آمنة_متوازنة) والخاص بحملتها المعنية بالتفتيش على تطبيق القرارات المتعلقة بتشغيل الأحداث وتشغيل الأطفال على نحو مخالف لأحكام المواد 19 و20 و21 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات الصادرة في هذا الشأن.



وفي هذا الشأن، أعلنت المتحدثة الرسمية ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد في تصريح صحافي أن أحكام قانون العمل تحظر تشغيل من تقل سنهم عن خمس عشرة سنة، كما لا يجوز تشغيل الأحداث لمن بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة إلا بشروط، أهمها أن يكون تشغيل الحدث في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي الخاص بالأحداث قبيل إلحاقهم بالعمل وبعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة أشهر، مع استصدار إذن العمل من الهيئة وفقا للضوابط المقررة، موضحة أن الساعات المسموح بها لعمل الأحداث تبلغ نحو ست ساعات يوميا مع اشتراط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية على أن تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة، كما يحظر تشغيلهم ساعات إضافية أو في أيام الراحة والعطل أو من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا.



وشددت المزيد على أنه سيتم تحرير المخالفات المتعلقة بهذا الشأن ضد أصحاب العمل المخالفين لتلك القرارات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحصول على إذن العمل من جانب الهيئة وفقا للضوابط المعمول بها.