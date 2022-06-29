محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية الاندلس والرقعي التعاونية عن فوز نـاصـر شـعـبـان بـاقـر اشـكـنـانـي بالمركز الأول بحصوله على 632 صوتا، تلاه جاسر محمد فيحان البعيص المطيري 535 صوتا، ثم مـشـعـان فـيـصـل سـعـود الـشـمـري 511 صوتا، وحل رابعا مـحـمـد ابـريـدان عـايـد المـطـيـري 475 صوتا، وخامسا إبراهيم مبارك حامد جفين العنزي 388 صوتا، وسادسا عذبي جـزاع رماح أبا الخيل المطيري 369 صوتا، تلاه فـايـز سـعـود هـزاع الـديـحـانـي 312 صوتا، وثامنا عبـدالعـزيـز سـعـود شـديـد الـعـدوانـي 298 صوتا، وتاسعا مـشـعـل عـبـدالله مـحـمـد المـطـيـري 286 صوتا.



وكانت الانتخابات قد شهدت حضورا كبيرا ومشاركة واسعة من المساهمين الذين حرصوا على الحضور واختيار ممثليهم، في حين لم يحالف الحظ خـالـد حــــادي عـلـي الـشـريـفـي 237 صوتا، واحـمـد مـطـلـق مـزيـد الـهـامـلـي 192 صوتا، ومـشـاري جـيـاد ثـامـر الـشـمـري 178 صوتا.