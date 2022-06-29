يمسك الشاب الليبي أحمد محمود أربعة أقلام في كلتا يديه وقدميه ويرسم أعمالا فنية مختلفة في نفس اللحظة، أو يستخدم عشرة أقلام ويرسم بها جميعا بأصابعه العشر.

بموهبته العجيبة كرس أحمد حياته للفن وأشكاله وصوره المتعددة والمختلفة.

يقول الفنان البالغ من العمر 27 عاما، والذي بدأ تطوير مهاراته منذ الصغر، إنه وجد نفسه في مواجهة واقع صعب يتعين عليه فيه التغلب على انصراف الناس وعدم اهتمامهم بالفن في بلده الذي تمزقه الحرب.

وعن بداياته يقول "‏بداية الرسم يعني ‏من وأنا صغير ‏كان فيه رسوم متحركة ‏أ‏نيميشن. ‏كنت أنا دائما أتفرج عليهم ‏وكان (يجذبني) ‏التصميم بتاعهم ‏فكنت ‏نقلد التصميم..."

وأضاف "‏حبيت ندير (أواجه) تحديات، نجرب أشياء جديدة. ‏يعني ‏ما زلت أكتشف إشي جديدة وما زلت نحاول ‏نطور من نفسي".

وبالرغم من نقص المواد والأدوات الفنية في بعض الأحيان، يعرض محمود مواهبه أيضا من خلال رسم جداريات للاعبين مشهورين على جدران ملاعب مدينته.

وقال الفنان الشاب إنه يحلم بتأسيس شكل فني جديد أو نمط جديد للرسم يخالف المعتاد.

وأوضح "‏ممكن في يوم من الأيام إنديروا ‏خانة جديدة (نوع جديد من الفن) أو حاجة جديدة أو نظام جديد‏ للرسامين غير الرسم ‏الاعتيادي المعروف".