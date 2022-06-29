وافق وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي على عدة مقترحات لحماية المناخ، ومن بينها حظر السيارات التقليدية.

وتعد مشاريع القوانين، التي لا تزال بحاجة إلى التفاوض مع البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ، جزءا من سلسلة من التشريعات الرئيسية اللازمة لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المعلن للحياد المناخي بحلول عام .2050

وفي اجتماع استمر على مدار الليل في لوكسمبورج، اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر اليوم الأربعاء على أنه يجب أن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي تحقق حياد الكربون اعتبارا من عام .2035

ويترك الاتفاق الباب مفتوحا لبيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق المعتمدة على الوقود الاصطناعي المحايد لثاني أكسيد الكربون حتى بعد عام .2035

وفي البداية، اقترحت المفوضية الأوروبية حظرا فعليا كاملا على سيارات محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما واجه معارضة من كبار مصنعي السيارات مثل ألمانيا.

كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على سبل جعل نظام تسعير الكربون في التكتل، والمعروف باسم نظام تداول الانبعاثات، أكثر طموحا.

واتفق الوزراء كذلك على إنشاء صندوق اجتماعي للمناخ لتيسير الأثر المالي للانتقال إلى الطاقة النظيفة والنقل للمستهلكين بقيمة 59 مليار يورو (64 مليار دولار) تقريبا. على أن تأتي الموارد من بيع مخصصات الانبعاثات.