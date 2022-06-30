بشرى شعبان



برعاية الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، نظمت إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الشؤون حفل أنشطة وبرامج الإدارة للنصف الأول من العام 2022. وبهذه المناسبة، كشف مدير إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الشؤون جاسم الحمود عن جهود العديد من الجهات الداعمة الحكومية والخاصة لتنفيذ ونجاح أنشطة الإدارة خلال الفترة الماضية لأبناء ونزلاء دور الرعاية، مستعرضا أبرز الأنشطة، وهي: مسابقة عبدالرحمن سعد الأولى لحفظ القرآن الكريم بدعم من الأمانة العامة للأوقاف والتي تعنى ببث روح المنافسة بين النزلاء في إدارة رعاية المسنين و«المعاقين» و«رعاية الأحداث» و«الحضانة العائلية»، حيث شارك فيها 74 متسابقا وفاز فيها 50.



وقال الحمود: هناك أيضا مشروع الماچلة الرمضانية لأبناء الأسر المعسرة من إدارة الحضانة العائلية، وذلك بدعم من شركة زين للاتصالات وجمعية إحياء التراث الإسلامي، حيث استفاد منها 73، ومشروع إفطار صائم لعمال التنظيف والأمن والسلامة العاملين في مجمع دور الرعاية الاجتماعية حيث تم توزيع اكثر من 13000 وجبة خلال شهر رمضان المبارك بدعم من «إحياء التراث» و«بصائر الخيرية».