دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إلى غرس مفهوم القيم الاجتماعية الخضراء في الترشيد والاستهـــلاك والإنتــاج المستدامين وقيم البيئة النظيفة في الأسرة واستخدام البدائل الصديقة للبيئة وتعويد الطفل على استدراك أهمية البيئة في كل عمل.



جاء ذلك خلال مشاركة مديرة البرامج والأنشطة عضو مجلس إدارة الجمعية جنان بهزاد في ورشة «دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التي نظمتها «أونلاين» لجنة العلاقات العامة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي»، وأدارتها عضو الرابطة د.زهراء العلي.



وقدمت بهزاد محاضرة بعنوان «كيف يمكن لدور الأسر والسياسات الأسرية أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، أكدت خلالها على ان الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية لجميع المجتمعات وأساس العلم والتربية الأولى فمنها يتعلم الفرد التواصل والتعاطف داخل الهياكل الاجتماعية، وبالنظر الى الدور الرئيسي الذي تلعبه الأسرة في التربية وتأهيل الفرد في الأهداف: الاستهلاك والإنتاج المستدام، التعليم الجيد، الصحة الجيدة والرفاه، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وأسعار معقولة.



وكشفت عن أبرز توصيات الورشة، التي شارك بها ممثلون من 18 جهة حكومية وجامعة ومنظمة مدنية بالكويت والوطن العربي: التركيز على دعم جهود الأسرة بالتوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن تحقيق الأهداف المتعددة يحتاج الى ضمان التقدم الاجتماعي في إطار الأسرة والمجتمع، فضلا عن ربط القوانين المحلية والعادات الاجتماعية بالأهداف لتسهيل الوصول لنتائج محلية على نطاق واسع. وبينت ان الخبراء والمشاركين الكويتيين والعرب توافقوا أيضا على أهمية التحول نحو استخدام طاقة متجددة ونظيفة مرتبط في التخطيط العمراني للمدن، وتشجيع الأسرة على الاختيارات البديلة للطاقة التقليدية بتكلفة معقولة يساهم في تقليل العبء على استهلاك الطاقة.