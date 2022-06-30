أعلن تطبيق «ألعاب الدواوين» الرقمي (Duwaween Games) عن طرحه نظامه التشغيلي المحدث ونسخة محدثة وجديدة للهواتف النقالة، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في الكويت جيمس هولتسنايدر وعدد من المسؤولين والمبادرين وأصحاب التطبيقات، إلى جانب ممثلين عن شركات تكنولوجية أميركية مرموقة.



ويمثل إطلاق النظام التشغيلي والتطبيق الجديدين، خطوة مهمة في سياق التحولات الاستراتيجية لـ «ألعاب الدواوين» والجهود الهادفة للارتقاء بمستوى الألعاب التي يقدمها بما يواكب التطورات الحاصلة في تطبيقات الألعاب الإلكترونية كخيار جديد في صناعة الترفيه.



كما أن هذه التحديثات تأتي ترجمة للخطوات التطويرية الجديدة واستراتيجية النمو التي وضعها المساهمون والهادفة للانتقال بـ «ألعاب الدواوين» إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع.

إذ ان طرح النظام المحدث الجديد يأتي بعد الشراكة مع منصة «فو»، أول منصة شبابية متكاملة في الكويت لاحتضان المواهب الشابة على حصة مؤثرة في التطبيق خلال شهر يناير الماضي. في حين دخلت شركة الاتصالات المتنقلة - زين كراع رئيسي لتطبيق «ألعاب الدواوين» لمدة عام.



التعاون الأميركي - الكويتي



وتعليقا على هذا الحدث المهم، أعرب القائم بأعمال السفارة الأميركية في الكويت جيمس هولتسنايدر عن سعادته بالتطورات المتسارعة الحاصلة على مستوى التطبيقات الكويتية والنجاحات التي حققتها على مدى السنوات الماضية.

وكذلك ما تزخر به هذه التطبيقات من فرص تعاون فريدة مع الشركات التكنولوجية الأميركية، بما يعكس خصوصية العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت.



وأشار إلى أن النجاحات التي تحققها التطبيقات الكويتية، وما تضمه من أفكار مبتكرة، تعكس ما تملكه الكويت من كوادر شبابية تملك أفكارا ورؤى مميزة، إذ يشكل تطبيق «ألعاب الدواوين» نموذجا مهما، لافتا إلى أهمية ودور التطبيق في توفير فرص ترفيهية مهمة لمختلف أفراد المجتمع.



من جهته، قال رائد الأعمال والشريك في «ألعاب الدواوين» داود معرفي: «إن هذا الحدث يعد جزءا من التزامنا بخطة التطوير والتحديث الشاملة، والهادفة إلى جعل التطبيق منصة رئيسية في عالم الألعاب الرقمية وصناعة الترفيه على مستوى الكويت والمنطقة»، مشيرا إلى أن التطبيق يقف أمام مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتطور، في ظل الإقبال اللافت على الألعاب الأساسية فيه والتوجه نحو التوسع في أسواق جديدة في المنطقة.



وعبر معرفي عن التزام كافة القيمين على التطبيق والمساهمين فيه بالاستمرار في استراتيجية النمو من خلال خطة تشغيلية واضحة تستهدف استخدام مزيد من المستخدمين والتوسع الجغرافي، متقدما من كافة الجهات المعنية وفي مقدمتهم منصة «فو»، وشركة «كويت نت» والشركات التكنولوجية الأميركية بالشكر على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح نظام التحديثات الجديدة.



أما المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة «كويت نت» بشار العبدالهادي، فلفت إلى أن تواجد الشركة في هذا الحدث، يأتي من كونها وكيلا لشركة أمازون للحوسبة السحابية في الكويت (Amazon AWS)، موضحا أن «كويت نت» حريصة على التعاون مع كبرى وأفضل الشركات التكنولوجية حول العالم بهدف مواكبة احتياجات الشركات الكويتية والخليجية ورواد والأعمال وأصحاب التطبيقات من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية وخدمات الحوسبة السحابية وغيرها.



وأشاد العبدالهادي بالتطورات النوعية التي حققها تطبيق «ألعاب الدواوين» والتي تعكسها بوضوح التحديثات التي تضمنها النظام الجديد والتحديث الخاص بالهواتف النقالة الخاصة به، ما يعزز دوره كواحد من أكثر التطبيقات تطورا في عالم الألعاب الرقمية وصناعة الترفيه في الكويت والمنطقة.



أما الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي فأوضح أن رعاية «زين» لتطبيق «ألعاب الدواوين» تعد ترجمة لاستراتيجية «زين» في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدعم المبادرات المخصصة للشباب ورواد الأعمال، والتي ترجمت خلال السنوات الماضية من خلال برامج عدة متخصصة وشراكات حيوية مع مبادرات حيوية، مشيرا إلى أن «زين» تعول على هذه الشراكات للاستفادة من الأفكار المبتكرة في العالم الرقمي والتطورات المتسارعة التي يشهدها.



وأضاف الخشتي: إن تطبيق «ألعاب الدواوين» يشكل تجسيدا للنموذج الذي تتطلع «زين» للتعاون معه، خصوصا في ظل التطورات الحيوية والنوعية التي شهدها خلال الفترة القليلة الماضية، إلى جانب نجاح القائمين عليه في تكريسه كتطبيق مهم في عالم الترفيه الرقمي، مشيرا إلى أن هذا الأخير بات يحتل حيزا مهما في التطبيقات الإلكترونية ويمثل صناعة قائمة بذاتها، كما أنه على أبواب مرحلة جديدة من النمو على مستوى المنطقة في ظل الاستثمارات الجديدة التي تضخ فيه.



تطورات متسارعة ونوعية



تعد خطوة إطلاق النظام التشغيلي الجديدة والنسخة المحدثة من تطبيق «ألعاب الدواوين» ثمرة للتعاون مع مجموعة من الشركات التكنولوجية الأميركية المرموقة من بينها:



٭ شركة Google «جوجل» والتي طورت لغة Flutter البرمجية لتصميم واجهة التطبيقيات عبر كافة أنظمة التشغيل الأساسية للهواتف النقالة (Apple/ Google Huawei) وقريبا عن طريق «الويب» Web، لإتاحة الحصول على التطبيقات بكافة الأذواق المختلفة للاعبين.



٭ شركة Amazon (AWS) لخدمات المواقع الإلكترونية والمسؤولة عن البنية التحتية للحوسبة السحابية، علما أن الشركة الأميركية العملاقة ممثلة في الكويت من قبل شركة «كويت نت».



٭ شركة Docker المتخصصة في تسريع كيفية إنشاء التطبيقات الحديثة ومشاركتها وتشغيلها، بيئة افتراضية على مستوى نظام التشغيل التي تعمل على مفهوم «البناء والمشاركة والتشغيل».



مزايا التحديث الجديد



على الجانب التقني فإن النظام الجديد يعد أكثر أمانا وموثوقية وقابلية للتطوير، حيث يتيح اتمام عمليات التحديثات المباشرة دون إزعاج المستخدمين.

وقد جرى تصميمه مع الاخذ بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات المستخدمين. كما جاء تصميمه من خلال استخدام أحدث التقنيات، إذ يمكن الاستفادة من هذه التحديثات عبر كافة أنظمة التشغيل الأساسية.



ويمثل هذا النظام الجيل الجديد من ألعاب الورق التي توفر جميع خيارات الديوانيات (محادثة/ صوت وفيديو)، بالإضافة إلى أنه يوفر خطوات سهلة ومباشرة للوصول إلى التحديثات تتم بشكل منفصل.



أبرز التحديثات على التطبيق



- تحديث وتطوير واجهة/تجربة المستخدم في الشكلين العمودي والأفقي.



- اختصارات اللغة، الأوضاع (العمودي والأفقي)، الصوت، الألعاب.



- نظام النقاط الجديد وليدربورد (الإحصائيات، الشارات، التفاصيل).



- تحديث الملف الشخصي (البيزة، الرتبة، المستوى).



- خدمة الإخطارات (طلبات الصداقة ودعوات البطولة).



- خدمة دردشة اللوبيات (الرئيسية، الاحتياط).



- خدمة الدردشة (دردشة اللوبي المباشر).



- خدمة البطولات المباشرة: (مشاهدة الألعاب/ المشاركة/ النتائج/ استبدال اللاعبين مع السبب).



- دعوة جهات الاتصال بدلا من الأصدقاء فقط.



- إنشاء وتجهيز الديوانية بحفظ الخيارات المختار لكل جلسة.



- تحديث تصميمات الكروت لتعزيز الرؤية.



- دليل معلومات عن النقاط، الترتيب، المستوى، الشارات والبيزة.



- تحديث نافذة نهاية المباراة لعرض المكافآت النقاط والبيزة.



- نافذة نهاية البطولة لعرض المكافآت النقاط والبيزة.