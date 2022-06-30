بيروت - أحمد عزالدين



زار سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد البخاري امس العلامة السيد علي فضل الله في الضاحية الجنوبية وجرى عرض تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية بالإضافة إلى ما يجري في المنطقة.

وشدد السفير البخاري على «أهمية التنوع الذي يعيشه لبنان، مؤكدا أنه يمثل وجها إيجابيا من خلال القواسم المشتركة التي تتسع لها ثقافة المحبة التي يعيشها الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن المملكة «تحترم الجميع وتعمل من أجل اللحمة على المستويين العربي والإسلامي».

وأشاد بـ «الخطاب الوحدوي والمنفتح الذي يقدمه العلامة السيد علي فضل الله، مشيدا بمدرسة الحوار التي أسس لها المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله».



من جهته، شدد السيد فضل الله على «التواصل والحوار بين الدول العربية والإسلامية»، مشيرا إلى «أهمية ذلك وانعكاسه الإيجابي على العلاقات بين سائر المكونات الدينية والمذهبية والعرقية، وأنه يمثل القوة للعرب والمسلمين في مواجهة أعدائهم الذين لا يريدون لهم خيرا، وخصوصا العدو الصهيوني الذي يسعى دائما لاستغلال حالات الشرذمة والفتنة والعمل على تغذيتها في الواقع العربي والإسلامي».