ذكر تقرير اقتصادي صادر عن شركة ريد برن ليمتد الأمريكية أن القيمة المالية لحجم أعمال وحدة أمازون ويب سيرفسز لخدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة التجارة الإلكترونيةالعملاقة أمازون دوت كوم، تقترب من 3 تريليونات دولار وهو ما يعادل ثلاثة أمثال القيمة السوقية لشركة أمازون في سوق الأوراق المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألكس هايسل المحلل الاقتصادي في ريد برن ليمتد قوله في التقرير إن خدمة أمازون ويب سيرفسز أصبحت قوية بما يمكن أن يدفع الشركة الأم إلى التفكير في لحظة ما في فصلها وتحويلها إلى شركة مستقلة، عن قطاع التجارة الإلكترونية الضخمة في ظل تباطؤ وتيرة نمو القطاع.

وقال هايسل "فصل أمازون ويب سيرفسز قد لا يكون مطروحا على المائدة الآن، لكن إذا اتسعت فجوة الأداء بين قطاع الحوسبة السحابية وباقي قطاعات أمازون دوت كوم فقد يتم طرحه على المائدة في المستقبل".

وأوصى هايسل بشراء أسهم أمازون حيث يتوقع وصول سعر السهم خلال العام المقبل إلى 270 دولار، وهو أعلى سعر مستهدف بالنسبة لوول ستريت ويزيد بنسبة 150% عن سعره في ختام تعاملات أمس.

وخلال الربع الأول من العام الحالي زادت إيرادات أمازون ويب سيرفسز بنسبة 37% سنويا إلى 4ر18 مليار دولار في حين تراجعت إيرادات قطاع التجارة الإلكترونية في شركة أمازون.