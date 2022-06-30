بدأت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس الإنتاج واسع النطاق للرقائق الإلكترونية مقاس 3 نانوميتر والتي تعتبر الرقائق الأحدث على مستوى العالم. وتفوقت الشركة الكورية الجنوبية على منافستها التايوانية تايون سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني التي ذكرت قبل ذلك أنها تطور هذا الجيل من الرقائق.

وقالت سامسونج في بيان إنها بدأت الإنتاج باستخدام هيكل الترانزستور المعروف باسم "جي.إيه,إيه" أو "جيت آول أراوند" (بوابة لكل شيء حولنا).

كانت سامسونج قد وعدت بإنتاج الرقائق مقاس 3 نانوميتر خلال النصف الأول من العام الحالي. وقالت إنها ستبدأ إنتاج هذه الرقائق لاستخدامها في أنظمة وتطبيقات الكمبيوتر عالية الأداء والمتخصصة ، والتي تستهلك كميات أقل من الطاقة، ثم ستستخدمها فيما بعد في تصنيع معالجات الأجهزة المحمولة.

وتساعد الرقائق الجديدة في زيادة كفاءة استهلاك الأجهزة الرقمية للطاقة مع تحسين أداء الأجهزة بدرجة كبيرة.