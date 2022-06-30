بدأت الحكومة الفلبينية توزيع دعم نقدي على الأسر الفقراء في البلاد، في إطار برنامج "التحويلات النقدية المستهدفة"، بحسب ما أوردته صحيفة "مانيلا تايمز" اليوم الخميس.

وتم أمس الأربعاء توزيع الجزء الأول من المساعدات، بواقع 1000 بيزو، أو ما يعادل شهرين من الإعانات، على كل أسرة من إجمالي نحو 2ر1 مليون أسرة لديها بطاقات نقدية بالفعل.

وتسعى مبادرة "التحويلات النقدية المستهدفة" التي قدمها الرئيس المنتهية ولايته رودريجو دوتيرتي في وقت سابق العام الجاري، إلى تخفيف حدة النتائج المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأخرى.

يشار إلى أن المستهدفين من البرنامج هم الـ50% الأشد فقرا من الأسر الفلبينية في أنحاء البلاد.