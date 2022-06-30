أعلنت شركتا فايزر/بيونتك المصنعتين للقاح ضد فيروس كورونا عن اتفاق جديد لتزويد الحكومة الأمريكية باللقاح مقابل 2ر3 مليار دولار، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لموجة جديدة من حالات الاصابة هذا الخريف.

ووفقا للاتفاق، فإن الحكومة الأمريكية سوف تحصل في البداية على 105 ملايين جرعة من اللقاح. وربما يشمل الطلب لقاحات معدلة لمواجهة متحور أوميكرون، مازالت في انتظار الحصول على موافقة إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية.

ومن المقرر أن يتم توصيل الجرعات المتفق عليها بحلول صيف 2022، على أن يستمر ذلك خلال الربع الرابع.

كما أن الحكومة لديها خيار شراء ما يصل إلى 195 مليون جرعة إضافية أخرى، ليبلغ إجمالي الجرعات المحتملة 300 مليون جرعة.

وقال المدير التنفيذي للشركة البرت بورلا إن الاتفاق الجديد سوف يساعد المواطنين في أنحاء أمريكا على الحصول على اللقاحات التي ربما توفر حماية ضد المتحورات الحالية والمستقبلية للفيروس.

وتقول فايزر إن تجارب اللقاحات لمواجهة متحور أوميكرون أظهرت نتائج إيجابية حتى الآن.