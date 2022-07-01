الصيد توافيق، والخبرة لها دور كبير في نجاح عملية الصيد، فهي لا تأتي إلا من واقع عملي لسنين طويلة تجني ثماره بمعلومات تترسخ وتطبق على أرض الواقع.

صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق يوسف البلوشي الذي لعب بالخبرة وفاز بأغلب انواع الاسماك، وما السمكة الحاضرة الآن، ومتى وقت عبور اسماك النقرور والشيم، ولماذا يختلف صيد السبيطي من وقت الى آخر، وافضل ييمة له، واين يتواجد الشماهي وافضل اوقات صيده، كما اطلعنا البلوشي على الطريقة الجديدة التي ظهرت على الساحة البحرية واتجه اليها اغلب الحداقة لما فيها من مميزات فريدة بالصيد، واين يتواجد الهامور وما الييمة المفضلة لديه ومواسمه ومعلومات بحرية متنوعة تجدونها في هذا الحوار:

عشقت حب البحر والصيد وزفرة السمچة منذ الصغر عندما كنت ارافق الوالد خلال رحلات صيده، وقد علمني الوالد كل شيء يخص هواية الحداق من حسبة المايات والموادع والترديع وانواع الييم حق كل سمچة وايضا مواسم الاسماك وشكة الييمة ومتى الواحد يستخدم طريقة الركه والعلاق واشياء اخرى كثيرة، ومع مرور الايام وكبرت بدأت بمرافقة الاصدقاء الى الصيد، وطبعا كل واحد فينا عنده خبرة يعطي منها للآخر، يعني تبادل خبرات ومعلومات بحرية، واكثر الاماكن التي كنا نذهب اليها في السابق مع الوالد الخيران صوب الخور المفتح والعمي ومع الاصدقاء نذهب الى المحادق الشمالية والجنوبية.



الشعم الأشهر بين الحداقة



ويضيف: حاليا مع ارتفاع حرارة الجو يحلو صيد حبيب الكل الشعم، وهذه السمكة هي الاشهر عندنا في الكويت، وتقريبا جميع الحداقة يصيدونها وفيها المذاق الطيب والمتميز وصيدها متعة وتحصلها صوب جسر جابر والحيشان واتعب على الشريب، وخلال فصل الشتاء تبي الربيان السعودي وايضا الجنوب فيه صيد وخصوصا الجليعة والصيد متنوع.



عبور النقرور والشيم



وتابع: النقرور اول عبور له يكون من الجنوب وعند الطبعانات وفوق كبر وينزل الى الفنطاس وبعدها يروح الاطيان في الشمال ويدخل الجون وبعدها يصعد الى جزيرة عوهة واماكن صيد النقرور بر كاظمة وطبعانة عوهة وصوب الصبية، اما بالنسبة للشيم مأكول الحشيم تبين في شهر ابريل وسبتمبر ووقت عبورها من الشمالي، واماكن صيدها الدردور وطبعانات شمال الكويت وييمتها سمچة حية (محاياة) زوري او يميامة.



السبيطي أوقاته تختلف بالصيد



ويضيف البلوشي: كثير من الشباب يسأل دائما عن صيد سمكة واحدة حيرت الكثير، خصوصا انها تتمتع بالذكاء والحذر، وهذه السمكة هي السبيطي حبيبة الملايين وشاغلة فكر الكبير والصغير، وهنا اقول صيد السبيطي يعتمد على ثلاثة امور وهي: الييمة ـ المكان ـ الوقت، ويجب التأكد ان السبيطي موجود في المكان، ولازم تختار ييمتك من نفس مرعاه وتكون طازجة وافضلها الميدة والسلس والعومة والنفاقه (محاياة)، وطبعا بالمصيد كل شيء يصير، ثالثا الوقت يختلف من مكان الى آخر وافضلها هي اول الرشة واول الثبر هذه بعض المعلومات عن حبيبة الملايين، واتمنى انها تفيد الكل.



صيد الشماهي مواسم



وزاد: يتواجد الشماهي في عدة اماكن حسب الموسم، وهي من الاسماك التي لها متعة خاصة بالصيد لقوة ضربتها على الخيط وطعمها الطيب، وافضل اوقات صيده من شهر مايو الى اكتوبر وتحصله صوب جزيرة عوهة على العارض الجنوبي وبعض قطع الجنوب التي فيها غزر، واذا انت تدور الاحجام الراهية عليك بالطبعانات غالبا حجم الخيط يكون من 80 الى 120 وافضل ييمة له الربيان الجامبو والميدة، واذا كانت الماية حمل استخدم الركه الطويلة وعند وقفة الماية عليك بالعلاق.



الحداقة متجهين للجق



ويقول: حاليا اغلب الحداقة متجهين الى طريقة جديدة ظهرت على الساحة البحرية وهي «صيادة» بكل ما تعنيه الكلمة، وهذه الطريقة هي الجق، انظف واريح، وفي النهاية كل حداق يمشي على طريقته التي تعود عليها حسب خبرته ويرتاح لها اكثر.



وأقول حق كل واحد: لا تنزل البحر الا وانت مشيك على طرادك عدل، ويكون مجهزا، وكل شيء فيه من عدة السلامة والاسعافات الاولية والبنزين واللايف جاكيت، لأنه اذا صار شيء تكون جاهزا وحاسب حسابك.



الهامور ييمته سمچة حية



ويضيف: الهامور موجود في الطبعانات والاقواع من شهر ابريل الى اكتوبر، وبعدها يبدأ يخف في الشتاء ويرجع لنا في الربيع مرة ثانية وييمه الهامور المفضلة السمچة الحية سواء چم يميامة شعم شعري صغير وراس الخثاق عشقه الابدي.



ختامية



واختتم البلوشي قائلا: اكثر ما يضايقنا نحن الحداقة هو قلة المسنات وعدم صيانة الموجودة حاليا ولا توجد خدمات فيها ولا اي شيء يفيدنا او يساعدنا كحداقة، وهناك بعض التصرفات من الحداقة يصفط العربانة بأي مكان ويقطلها ويضايق الناس بالسفطة، كما اتمنى من الجهة المعنية على هذه الامور ان تضبط المسنات وتقوم بإنشاء اخرى غير الموجودة، لأن نحن الحداقة لا يوجد عندنا شيء نستانس فيه سوى البحر، وربي يحفظ الجميع.





