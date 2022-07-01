أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بفتح التقديم على خدمة (تخصيص وحدة سكنية) كخدمة إلكترونية حصرية جديدة من المؤسسة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وبذلك تكون الفرصة متاحة أمام المواطنين أصحاب طلبات الرعاية السكنية لاختيار المنطقة التي يرغب بالتخصيص فيها من المناطق الإسكانية الجديدة. وأوضح كاظم ان إطلاق خدمة (تخصيص وحدة سكنية) حصريا عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) جاء من أجل تذليل أي عقبات أمام المواطنين مستحقي الرعاية السكنية من أصحاب الطلبات الراغبين في التقديم على تخصيص وحدة سكنية دون عناء زيارة مقر او فروع المؤسسة، وأن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على المضي في حملة (من مكانك) التي أطلقتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تركز على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بشكل أكثر يسر وسهولة.



وبين كاظم ان مثل هذه الخدمة تمثل إضافة مميزة لتجربة مستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وقيمة مضافة لتوجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية في خدمة المواطنين.