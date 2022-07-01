عاطف رمضان

بمشاركة وزارة الكهرباء والبلدية، قامت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والأمن العام بحملة تفتيشية على منطقة الشويخ الصناعية بقيادة مساعد مدير عام المرور للشؤون الفنية العميد محمد العدواني وبمتابعة العقيد أشرف الأمير، حيث اسفرت عن تحرير 600 مخالفة مرورية متنوعة وتحويل 9 مركبات مطلوبة قضائيا الى جهة الاختصاص، فيما قامت وزارة الكهرباء بقطع التيار عن 44 كراجا مخالفا، ووضعت البلدية 514 ملصق انذار على المركبات المهملة، وضبطت مباحث الإقامة 11 مخالفا لقانون الإقامة.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة قامت بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى بحملة لرصد التعديات والمخالفات في الشويخ، مضيفا أنه تم رصد تعديات على الكهرباء من خلال التوصيل المباشر أو وجود مواد خطرة سريعة الاشتعال تشكل خطرا على سلامة الشبكة.



ولفت الشمري إلى أن الحملات مستمرة وان الوزارة تضبط التعديات وتتعامل معها من خلال إعداد محاضر ضبط وانه إذا لزم الأمر يتم فصل التيار الكهربائي عن القسائم الصناعية المخالفة وان الوزارة لن تتهاون في التعدي على شبكات الكهرباء والمياه.



ونصح ملاك القسائم الصناعية وفي عموم القطاعات بالاهتمام ومتابعة شؤون عقاراتهم لأن ما يحدث في كثير من تلك العقارات عند تنفيذ المخالفات يفاجأ مالك العقار بأن المتسبب هو المستثمر الذي تسلم القسيمة أو العقار أو القسائم الصناعية.



وزاد: نتمنى من الجميع التعاون مع الوزارة حفاظا على المصلحة العامة حتى تصل خدمات الكهرباء والماء بشكل سليم إلى عموم المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.