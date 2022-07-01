أقام رجل الأعمال الكويتي أحمد الفرحان مأدبة غداء في منزله بمدينة أزميت التركية التابعة لمحافظة كوجالي بالتعاون مع عماد الحزامي على شرف المواطنين الكويتيين المتواجدين في تركيا بمناسبة بدء العطلة الصيفية وسط أجواء مفعمة بالمحبة والأخوة.



وحضر المأدبة حشد كبير من رواد منطقة يواجيك الذين يقضون إجازاتهم في الخارج .



يذكر ان عددا كبيرا من المواطنين الكويتيين توجهوا في السنوات الأخيرة الى تركيا من اجل السياحة لما تتمتع به من مناطق ومدن مختلفة التضاريس وتتميز تركيا بقرب المسافة والطابع الإسلامي وتنوع الأكل والطقس البارد.