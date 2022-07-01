في إطار سعيها الحثيث نحو استثمار المواسم الإسلامية، ورسم البسمة على وجوه الفقراء والمساكين ومضاعفة أجور المحسنين، وتحت شعار «نعم النفقة أضحية وصدقة» تطرح جمعية التواصل الحضاري مشروع الأضاحي والذي تنفذه في 10 دول، بالتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية.

وحول قيمة المساهمة في المشروع، قالت مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية العنود الأنصاري: تتفاوت قيمة الأضاحي تبعا لطبيعة الدول التي سينفذ بها المشروع، وتبدأ من 20 دينارا، ونحرص على تنفيذ المشروع في الدول الفقيرة، ويكون للمشروع انعكاس كبير على شريحة المستفيدين، وبدورنا نقدم للمتبرعين تقريرا شاملا عن المشروع.