عبدالعزيز الفضلي



استقبلت وزارة التربية عبر موقعها الإلكتروني ما يقارب 2350 تظلما من قبل طلبة الثانوية العامة في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني حتى ظهر امس.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الوزارة قامت بمتابعة الموقع الإلكتروني من خلال فرق عمل وطباعة التظلمات تمهيدا لمراجعتها والتأكد منها، مشيرة إلى أن التقديم استمر أمس حتى منتصف الليل والعدد قابل للزيادة. وأوضحت المصادر أن الكنترول سيقوم بالتدقيق على أوراق الاختبارات والدرجات وإبلاغ الطالب بذلك، مشيرة الى انه لن يظلم احد وسيأخذ كل ذي حق حقه. وكانت وزارة التربية بدأت باستقبال التظلمات منذ يوم الثلاثاء الماضي ولمدة 3 أيام وللمرة الأولى عن طريق خدمة «أونلاين»، وتم إغلاق الاستقبال في منتصف ليل الخميس/الجمعة.