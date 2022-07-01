أعلن رئيس مجلس الأمناء بكلية التكنولوجيا والطيران د.عبدالرزاق المحمود عن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي من الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، بعد تلبية كل متطلبات وشروط الاعتماد المؤسسي، متقدما بجزيل الشكر والتقدير الى الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالإنابة م.عمر الكندري، وكل العاملين للجهود المبذولة في التطوير والتنمية.

وأضاف المحمود: كما حصلت الكلية على عضوية ومركز تدريبي في الكويت من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لبرنامج TRAINAIR PLUS، بعد اجتيازها للتقييم المطلوب بتميز وتحقيقها لمتطلبات العضوية التي من أبرزها إعداد دليل شامل للتدريب وتنفيذ نظام فعال لإدارة الجودة، وأقيم بهذه المناسبة احتفال ضمن مؤتمر منظمة الطيران المدني في العاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة من 27 يونيو حتى 1 يوليو.

وتسلم المحمود وعميد الكلية د.عبدالرحمن اللميع شهادة العضوية من الأمين العام لمنظمة الطيران المدني خوان كارلوس سالازار.

وأكد المحمود على أهمية نيل هذه العضوية كونها إضافة مهمة للكلية بما تقدمه من مزايا منها الاستفادة من المجموعة الواسعة لبرامج التدريب في المنظمة، التي تقدر بأكثر من 300 برنامج تدريبي، مشيرا إلى أن ذلك سيمكنها من تقديم تلك البرامج التدريبية محليا ودوليا تحت إشراف المنظمة العالمية، والتي تهدف إلى ضمان قدرة الأعضاء في المنظمة وسلطات الطيران المدني وقطاع الطيران عموما للاستفادة من قدرات المهنيين المؤهلين.