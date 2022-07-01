هاجم مسلحون مجهولون اجتماعا كبيرا لمسؤولي حركة «طالبان» في العاصمة الأفغانية كابول، وفقا لتقارير إعلامية محلية.



وقال المتحدث باسم حكومة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد إن الوضع بات تحت السيطرة، فيما أعلنت جماعة «جبهة المقاومة الوطنية» المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.



واحتشد نحو 3 آلاف من «طالبان» في كابول لحضور المجلس الوطني الكبير او «لويا جيرغا»، وهو اجتماع مهم للقيادات لاتخاذ قرارات بشأن القضايا السياسية وهو الأول من نوعه منذ سيطرة الحركة على السلطة في اغسطس الماضي.



وأكد مسؤول من «طالبان» ان «الطاعة للقادة» هو المبدأ الأهم في النظام الإسلامي الأفغاني وذلك خلال المجلس الموسع الذي حضره آلاف من علماء الدين ووجهاء القبائل الذين قدموا من كل أنحاء أفغانستان من اجل تشريع نظام طالبان.



وقال مصدر من طالبان لوكالة فرانس برس إن المشاركين في المجلس يسمح لهم بانتقاد السلطة القائمة ومواضيع شائكة مثل تعليم الفتيات الذي هو موضع نقاش داخل الحركة، ستكون على جدول أعمال «الجيرغا» أيضا التي ستستمر لثلاثة أيام.



ولم تكشف السلطات سوى عن تفاصيل مقتضبة عن التجمع الذي دعت اليه حركة طالبان.

ووصف الاجتماع بأنه «جيرغا» أي مجلس استشاري وتقليد قديم لوجهاء في افغانستان تعمل على تسوية الخلافات عبر التوافق.