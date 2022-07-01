أثارت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، حالة جديدة من الغموض بشأن عزم الرئيس جو بايدن الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في عام 2024، وتراجعت عن تأكيد قاطع في تصريحات أدلت بها في هذا الشأن قبل ايام.



وقالت هاريس لمراسل لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» أمس الأول، بينما كانت تستعد للمغادرة إلى كاليفورنيا: «يعتزم الرئيس الترشح، وإذا فعل ذلك، فسوف أكون شريكته على تذكرة الترشح. وسوف نعمل معا».



كانت هاريس ذكرت في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية الاثنين الماضي، ردا على سؤال حول التكهنات بأن بايدن لن يترشح، وعن ترشيحها المحتمل: «جو بايدن سوف يرشح نفسه لولاية جديدة، وسوف أكون رفيقته على التذكرة.»



ومن شأن هذا التوضيح المتعمد أن يثير تساؤلات حول نوايا بايدن، والتي كانت محلا للتكهنات منذ انتخابات.2020 وبايدن (79 عاما) هو الرئيس الأكبر سنا في التاريخ الأميركي.



وقال عضو ديموقراطي بارز مقرب من البيت الأبيض إن تصريحات هاريس الأخيرة لم تكن مؤشرا على أن تفكير بايدن قد تغير فيما يتعلق بالسعي لإعادة انتخابه.



وقال بايدن ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض بشكل متكرر إنه يتوقع أن يرشح نفسه لانتخابات 2024.