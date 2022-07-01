نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) حملة للتبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع بنك الدم المركزي تحت عنوان «قطرة من دمك تنقذ حياة»، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والتشجيع على العمل الإنساني لإنقاذ الأرواح ونشر الوعي بأهمية وفوائد التبرع بالدم.



وحققت الحملة نجاحا كبيرا وشهدت إقبالا من المتبرعين، حيث استهدفت تعزيز روح التطوع والوعي بالصحة بين الموظفين ودعم وحدة التبرع بالدم في الدولة. وتسعى «بيتك تكافل» لإشراك موظفيها بمختلف المبادرات الهادفة لزيادة الوعي حول قضايا المجتمع الإنسانية بجانب المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والخيرية بما يعزز روح التعاون والتضامن بين الشركة والمجتمع وبين عملائها وينمى روح الولاء والخدمة المجتمعية لدى الموظفين.



وتقدمت إدارة الشركة بالشكر إلى مسؤولي بنك الدم الذين بادروا بإرسال الكوادر التمريضية والطبية التي أظهرت تعاونا ومهنية عالية في الاستجابة لتنظيم الحملة وجميع المشاركين في الحملة.