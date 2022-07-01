اختتمت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دورة الأمن السيبراني الأولى التي شارك فيها طلبة الثانوية العامة بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وأقامت الجامعة حفل تكريم للطلبة بحضور كل من إدارة الجامعة المتمثلة في رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين، ومدير تطوير برامج العلوم والرياضيات في «التقدم العلمي» د.لبنى عكاشة لتكريم الطلبة المشاركين الذين اجتازوا أربعين ساعة تعليمية من محاضرات وورش عمل مختلفة، كما دعت الجامعة الطلبة المشاركين وذويهم لحضور التكريم لتمثيلهم الداعم الأول لأبنائهم. وافتتح البقاعين حفل التكريم بترحيبه بجميع الحاضرين من الطلبة وأولياء أمورهم، مؤكدا أن الجامعة لم تحد عن هدفها الذي وضعته منذ أكثر من 7 سنوات على إنشاء الجامعة وهو تخريج نوع جديد من المهندسين يواكب التطور العالمي ويخدم الكويت في تخصصات وتشعيبات تتفرد بها الجامعة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والاتصالات المتقدمة.



وأشاد بالطلبة المشاركين والتزامهم طوال فترة الدورة المكثفة بحضور جميع المحاضرات والورش العملية، وعبر عن شكره لجميع العاملين في الجامعة بشكل عام وإلى أهالي الطلبة بشكل خاص لدعمهم لأبنائهم الطلبة للتعلم والاستفادة ومقدرا التزامهم اليومي في توصيل أبنائهم لحضور الدورة إلى الحرم الجامعي.