عاطف رمضان



قام مفتشو وزارة التجارة والصناعة بضبط كمية كبيرة تقدر بالآلاف من فلاتر زيوت السيارات المقلدة.



وقالت الوزارة إن الضبطية تمت بعد عملية رصد وتحقق ومتابعة دقيقة من قبل فريق الطوارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتم التأكد من قيام المخالف بتخزين الفلاتر المقلدة في إحدى المزارع بمنطقة الصليبية وفي إحدى استراحات الهجن ومجموعة من المخازن الثابتة والمتحركة في سيارات نقل بغرض إخفاء المضبوطات عن أعين الفرق التفتيشية لتوزيعها على محلات تبديل الزيوت، إلا أن «التجارة» كانت لهم بالمرصاد.



وعمل الفريق على حصر الكميات المضبوطة والتحفظ عليها، وجار حصر الكمية التي تم توزيعها على محلات تبديل الزيوت في المناطق السكنية والخدمية تمهيدا لسحبها حماية للمستهلك وحرصا على سلامته.