الجمعية لن تدخر جهداً في دعم المواهب الواعدة في جميع المجالات



هنأت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي، معبرة عن خالص التهاني للمتفوقين وحصولهم على نسب عالية نالوا فيها هذا التفوق المرموق.



وقال عضو مجلس إدارة الجمعية عبداللطيف الشمري إن الجمعية تدعو الطلبة إلى حسن اختيار تخصصاتهم في التعليم الأكاديمي بما يحقق طموحاتهم ويتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم العلمية، مشيرا إلى أن ما حصل عليه الطلبة والطالبات الكويتيون من معدلات عالية أمر يدعو للفخر وكذلك مؤشر على أن الكويت مليئة بالطاقات الواعدة علميا.



ولفت الشمري إلى أن الجمعية تفتح أبوابها لاستقبال أي استفسارات واستشارات من الطلبة ولن تدخر جهدا في تقديم أي دعم للمواهب وتعريفهم بآليات وخطوات التميز والابتكار والمجالات التي يمكن أن تنمي قدراتهم العقلية والعلمية، وتحرص على تشجيع الطلبة لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم الطموحة.



ودعا الجهات المعنية بالتعليم إلى الاهتمام بتنمية ثقافة الإبداع والابتكار لدى الطلبة باعتبارهم ثروة بشرية حقيقية وعنصرا أساسيا في خطط المستقبل والوصول إلى كويت جديدة مليئة بالابتكارات والاختراعات.



وأشاد الشمري بمثابرة الطلبة المتفوقين، وبما وفرته أسرهم لهم من أجواء مناسبة أسهمت في تحقيق هذا النجاح المتميز.