طرح المطرب المصري مصطفى حجاج، أولى أغنيات صيف 2022 بعنوان "حب مين"، عبر اليوتيوب والإذاعات والمنصات الإلكترونية المصرية والعربية.

أغنية "حب مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عيد المنعم و هندسة صويتة هاني محروس.

ويواصل حالياً حجاج العمل بشكل يومي برفقة مهندس الصوت هاني محروس، من أجل تسجيل عدد من الأغنيات واختيار الأخرى لطرحهم بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن حجاج طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد "ياباي"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والمنصات الغنائية الإلكترونية.