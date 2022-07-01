ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الجمعة بأكثر من 3% بعدما سجلت أسوأ أداء شهري لها على الإطلاق، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن الهبوط الأخيرة لسوق العملات المشفرة.

وأظهر بحث لـ"تيك إنكويري" أن "جاك بولسون" المدير التنفيذي لمنصة "كوين بيز" يتناقش مع مصلحة الضرائب ومكتب التحقيقات الفيدرالي في إمكانية بيع المنصة لبيانات تحديد الموقع الجغرافي الخاصة بالعملاء إلى سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية، مما قد يؤثر سلبًا على خصوصية المعاملات.

كما كشف تقرير لـ"بنك أوف أمريكا" انخفاض عدد مستخدمي العملات المشفرة النشطين في البنك بأكثر من 50% إلى أقل من 500 ألف شخص، مما يشير إلى أن التراجع الحاد في سوق العملات المشفرة وانهيار العملات المستقرة قد دفع المستثمرين بعيدًا عن المخاطرة.

ومع ذلك، هذه المخاطر لم تؤثر على خطة السلفادور، حيث أعلن رئيسها "نيب بوكيلي" على حسابه الخاص على "تويتر" أن بلاده اشترت 80 بيتكوين إضافية أثناء الهبوط الأخير، بسعر 19 ألف دولار لكل منها.

وعلى صعيد التعاملات، صعدت البيتكوين بنسبة 3.63% عند 19574.75 دولار، في الساعة 10:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس"، بعدما أنهت يونيو على انخفاض بأكثر من 38% من قيمتها لتسجل أسوأ أداء شهري على الإطلاق.

وارتفعت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنسبة 5.02% إلى 1068.25 دولار، بعدما أنهت يونيو على انخفاض بنحو 47%، بينما تراجعت الريبل 2.09% إلى 32 سنتًا.