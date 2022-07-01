25 % زيادة في واردات الألعاب خلال العام الماضي بالتزامن مع رفع قيود «كورونا»



أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية أن حجم واردات الكويت من لعب الأطفال بلغ نحو 54.3 مليون دينار خلال 2021.



وأظهرت البيانات أن ذلك القطاع يشهد رواجا ملحوظا، إذ ارتفع حجم الواردات بنحو 25% بما قيمته 10.68 ملايين دينار خلال عام واحد فقط، إذ بلغت بنهاية 2021 نحو 54.3 مليون دينار، مقارنة بـ 43.63 مليون دينار في 2020.



وسجلت الفترة من أبريل حتى نهاية يوليو أعلى معدلات استيراد خلال العام، حيث بلغت قيمة واردات الكويت من تلك السلع حينها نحو 14.6 مليون دينار، فيما سجل الربع الأخير من العام أدنى حجم واردات بلغت قيمتها 12.23 مليون دينار.



ويشهد سوق الألعاب رواجا كبيرا، وذلك بعد رفع قيود كورونا وإعادة افتتاح الحدائق والمنتزهات للأطفال.