العباد: إنشاء مجلس لـ «التمريض» على مستوى الكويت يهدف الى توحيد خطط وسياسات المهنة للارتقاء بمستوى أفضل

الرشيدي: إضافة مميزات للممرضين الكويتيين لجعل المهنة «جاذبة»

أعلنت منسقة قائمة التغيير في انتخابات جمعية التمريض الكويتية نسيمة العباد عن أن القائمة ستخوض الانتخابات يوم الاحد الموافق 3 يوليو، متمنية التوفيق لجميع المرشحين والمرشحات في الانتخابات.

وذكرت العباد في تصريح صحافي أن رؤية قائمة التغيير تتمثل في الوصول الى التميز في أداء الممرضين من خلال تبني الابتكار وتطوير التمريض الكويتي.

وافادت بأن هناك عدة أهداف ستعمل عليها قائمة التغيير بعد الفوز بالانتخابات، أولها انشاء مجلس لـ«التمريض» على مستوى الكويت يضم قيادات تمريضية من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ويهدف الى توحيد خطط وسياسات التمريض للارتقاء بمستوى أفضل، كما يهدف المجلس الى عمل ابحاث علمية يشارك بها الممرض الكويتي على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

بدوره، اكد عضو قائمة التغيير في انتخابات جمعية التمريض الكويتية محمد الرشيدي أن هناك عدة مطالبات تعمل عليها قائمة التغيير بعد الفوز بالانتخابات منها المطالبة باستحداث برنامج «الماجستير» و«الدكتوراه» ضمن البرنامج الوطني للارتقاء بمستوى اداء الهيئة التمريضية، والمطالبة بالجمع بين الوظيفتين في القطاعين الحكومي والاهلي للممرضين الكويتيين، هذا بالاضافة الى الحصول على بدلات «العدوى - الخطر - التلوث» لكافة الممرضين الكويتيين في جميع المرافق الصحية.

وشدد على أهمية استمرار صرف بدلات الخفارة والاشراف والتدريب للممرضين اثناء الاجازات الدورية، وشمول الممرضين بدورات خارجية وداخلية لارتقاء بالمستوى المهني التمريضي.

وأوضح أن قائمة التغيير ستعمل على المطالبة بتقليص مدة رفع المستوى للممرض الكويتي، والمطالبة بحصول الممرضين حملة «البكالريوس» على مستوى ومسمى رئيس اختصاصي تمريض، وحصول الممرضين حملة «الدبلوم» النصف الجامعي على مستوى اختصاصي، فضلا عن حصول الممرضين ممن يحملون شهادة معهد التمريض على مسمى ممرض اول.

واوضح أن استحداث بدلات مالية جديدة اضافة الى تعديل كادر التمريض أمر ضروري مع اضافة مميزات للممرضين الكويتيين لجعل المهنة «جاذبة» عبر اللجوء الى التشريعات والقنوات للمطالبة بها، فضلا عن خلق بيئة عمل مريحة لجعل الوظيفة محببة لمنتسبيها.

الجدير بالذكر أن قائمة التغيير تضم كلا من نسيمة العباد - محمد طفيل الرشيدي - صبيحة جابر الشمري - عادل حسين محمد - دلال جاسم الرومي - امينة اسكندري - عايدة المطيري.