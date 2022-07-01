أكد الخبير الفلكي عادل يوسف المرزوق أن الغبار العالق مستمر في الأجواء حتى الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن كميته سوف تقل في عطلة عيد الأضحي المبارك التي تبدأ نهاية الأسبوع.

وقال المرزوق في تصريح لـ «الأنباء»: تشير خرائط الطقس في المنطقة إلى استمرار تمركز الضغط المنخفض الذي تبلغ قوته (991-1000) مليبار على منطقة وسط شبه الجزيرة العربية وعلى السواحل المطلة على الخليج العربي حيث من المتوقع استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة التي من المتوقع أن تزيد سرعتها على (35) كم/س في أوقات الظهيرة والمثيرة للغبار الذي يثار وتتطاير تربته في هذه الأوقات حيث من المتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 حيث من المتوقع ان تخف سرعة الرياح وتكون رياحا معتدلة السرعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وتقل كمية الغبار العالق ويكون غبارا مثارا على المناطق الخارجية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي سوف تتجاوز (48) درجة مئوية ويجب اخذ الحيطة من هذه الحرارة العالية خصوصا في فترات الظهيرة حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في اعلى قمة لها وتكون (11 على 11) وهو يعتبر من المعدلات العالية جدا.

وأضاف: عليه يمكن خلاصة القول إن إجازة العيد سوف تكون فيها الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة هي الرياح السائدة في المنطقة يخف معها الغبار العالق ويكون على المناطق البرية المكشوفة ولكن استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة مع هبات رياح نشطة في بعض الأوقات تصاحبها على فترات قليلة بعض هبات رياح الكوس خفيفة جدا تكاد لا تذكر أو يشعر بها الانسان.

وعن حالة البحر، قال المرزوق: سوف يبدأ يوم الاثنين 4 يوليو الجاري فترة تيار الفساد الصالحة للصيد التي سوف تستمر حتى يوم الأحد 10يوليو الجاري أما المد الأعلى (ماية السجي) يوم الجمعة 8 يوليو فسوف يكون في الساعة (7:00) صباحا و(ماية الثبر) أدنى ماية جزر في الساعة (12:52) الظهر. يعنى السباحة تكون اما في الصباح بعد شروق الشمس أو تكون في المساء من بعد الساعة (5:30) مساء.

أما عن حالة الموج فسوف يكون بين الخفيف والمعتدل الموج وارتفاع الموج سوف يكون بين(60-120) سم.