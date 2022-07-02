أعلنت مجموعة باري كالبو السويسرية المورّدة لمستحضرات الكاكاو والشوكولا لمتخصصي الصناعات الغذائية، الجمعة أن أياً من منتجاتها الملوثة بالسالمونيلا لم تصل إلى المستهلكين، بعد اكتشاف هذه البكتيريا في مصنعها البلجيكي في منطقة ويز.

وبمجرد اكتشاف البكتيريا، أوقفت المجموعة على الفور الإنتاج في مصنعها وأبلغت السلطات الصحية بالموضوع واتصلت بجميع عملائها.

وقالت المجموعة في بيان إنها تؤكد في نهاية عمليات الفحص التي أجريت مع عملائها "أن أياً من منتجات الشوكولا الملوثة" بالبكتيريا لم يدخل السلسلة الموجهة إلى المستهلكين.

وتوفر المجموعة السويسرية منتجات الشوكولا لشركات عملاقة في مجال صناعة المواد الغذائية مثل هيرشيز مونديليز ونستله ويونيليفر، وكذلك لمصانع بسكويت وحرفيين ومتخصصين في صناعة الحلويات.

ويمكن استخدام المستحضرات لتصنيع ألواح الشوكولا وكذلك المشروبات والبسكويت والنكهات المضافة على المثلجات أو منتجات المخابز. لذلك تمر المنتجات بمراحل عدة قبل الوصول إلى المستهلكين.

ولفت البيان إلى أن المجموعة السويسرية شاركت نتائج تحقيقها مع الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية.

كما أن الإنتاج في مصنع الشركة الذي تم تقديمه على أنه الأكبر في العالم، لا يزال معلقا حتى إشعار آخر، بحسب المجموعة التي تعتزم مواصلة فحوصها "بعناية".

بمجرد الانتهاء من هذه التحليلات، سيتم غسل خطوط الإنتاج في هذا المصنع الواقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا شمال غرب بروكسل وتطهيرها قبل استئناف الإنتاج.

وكُشف عن وجود السالمونيلا الاثنين ضمن رزمة منتجات في مصنع ويز. وأوقفت المجموعة الإنتاج على الفور.