هز اعلان نادي ليفربول الإنجليزي، تجديد التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريقه الأول لكرة القدم، الأوساط الرياضية والعالمية وقوبل بمزيد من الإشادات بمستوى صلاح، وبإحتفالات مبهجة من جماهير الريدز لبقاء الفرعون المصري في إنجلترا بعدما شعروا بخيبة الأمل مؤخرا بسبب توقف المفاوضات بشأن تجديد تعاقده وإمكانية رحيله الصيف المقبل كوكيل حر.

وأشاد دارين بينت أسطورة الدوري الإنجليزي، بقرار مجلس إدارة ليفربول لاتفاقه أخيرًا على صفقة جديدة مع محمد صلاح "المميز"، مؤكدا أن الأموال الطائلة التي يدفعونها للمصري تستحق العناء.

وقال في تصريحات لتوك سبورت :" ضخوا الكثير من المال عليه، لكن عليك أن تفكر فيما فعله هذا الرجل في ليفربول، صلاح خاض 254 مباراة، وسجل 156 هدفًا وصنع 63 تمريرة حاسمة، هذا السجل مذهل للغاية، فمنذ اللحظة التي تطأ فيها قدمه في ليفربول كان استثنائيًا، وأعني استثنائيًا، سجل أهدافًا منذ اللحظة التي ظهر فيها، وكسر الأرقام القياسية."

وتابع :" ليفربول يعرف مدى أهمية محمد صلاح، فهم سعداء للغاية بهذا الأمر الآن، ستكون دفعة كبيرة لهؤلاء اللاعبين وأخبار رائعة للدوري الممتاز أيضًا، أفضل سنواته ليست وراءه، فهو في أوج حياته الآن، قد بلغ من العمر الـ 30 عامًا ، لكنه يتمتع بأعلى مستويات الجودة ولا يزال يتمتع بجودة عالية."

وعلق المدافع السابق لفريق ليفربول جيمي كاراجر في تصريحات نشرتها ليفربول إيكو قائلا: " أعتقد أن رحيل ديفوك أوريجي وساديو ماني ساهمت في موافقة ليفربول على الأرقام التي أرادها صلاح، أعتقد أن الجميع مسرور الآن بتوقيعه وقدرته على تكرار ما فعله في السنوات الخمس الأولى، وأنا متأكد من أنه يستطيع فعل ذلك".

وبدوره أعرب أسطورة نادي ليفربول كيني دالجليش عن سعادته بعد تجديد عقد النجم المصري، قائلا عبر تويتر :" أخبار رائعة عن محمد صلاح، أفضل توقيع طوال الصيف، شكرًا مو، لقد جعلت جماهير ليفربول سعيدة في كل مكان! لن تسير وحدك أبدًا".

وفي حديثه إلى الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال يورجن كلوب: "هذا خبر سعيد خاص لمشجعينا للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، متأكد من أنه ستكون هناك بعض الاحتفالات لهذا الخبر، مسرور حقًا، أنه أفضل قرار لنا وأفضل قرار له، أعتقد أنه ينتمي إلينا، هذا هو ناديه الآن."

وأضاف كلوب: "من ناحية اللياقة البدنية، إنه آلة - يبدو بأفضل شكل لا يصدق، يعمل بجد عليه ويحصل على مكافآته، تزداد قدرته ومستوى مهارته كل موسم، كما أن قراره قد انتقل إلى مستوى آخر أيضًا، إنه محبوب من قبل زملائه في الفريق، كمدربين نعلم أننا نعمل مع شخص مميز."

وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "لدي شعور رائع ومُتحمس للفوز بالألقاب مع النادي، إنه يوم سعيد للجميع، أعتقد أن التجديد استغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء يتم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو التالي."

كما وجه رسالة إلى جماهير النادي الإنجليزي قائلا :" رسالتي إليهم هي أنهم يعرفونني، رسالتي هي أن اللاعبين في الفريق يريدون تقديم أفضل ما لديهم في الموسم المقبل لمحاولة الفوز بجميع الألقاب، كالعادة أنتم خلفنا وتعطونا دفعة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنفوز بالبطولات مرة أخرى معًا".

وكان ليفربول قد أعلن أمس توقيع النجم المصري محمد صلاح على عقد جديد في الأنفيلد، سيظل بمقتضاه مع الريدز حتى عام 2025، ليبدد الإعلان أحلام العديد من الأندية الأوروبية الذي كان هدفا لهم حيث ارتبط بـ باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت تقارير مختلفة في الساعات القليلة الماضية أن محمد صلاح سيحصل بمقتضى ذلك العقد على راتب أسبوعي يُقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني إلا أن صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن راتب محمد صلاح سيكون 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، وأحد أفضل اللاعبين من ناحية الراتب في جميع أنحاء العالم.

وعلى مستوى العالم، يُعد محمد صلاح رابع أعلى اللاعبين أجرًا، خلف نيمار صاحب الـ606 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا، وليونيل ميسي 960 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول رسميًا يوم 22 يونيو 2017 بصفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو جعلته أغلى صفقة فى تاريخ الريدز وقتها.

وأحرز محمد صلاح فى رحلته مع ليفربول خلال جميع المسابقات 156 هدفا، و63 أسيست، في حين يبلغ عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز 118 هدفًا في 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفًا.