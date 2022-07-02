ارتفعت صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقول 8% على أساس سنوي في السنة المالية 22-2021 ، التي انتهت في نهاية حزيران/ يونيو.

أعلنت وزارة الزراعة في كييف، اليوم الجمعة ، أنه تم تصدير نحو 5ر48 مليون طن، بزيادة عن 7ر44 مليون طن في العام المالي .2021-2020

ومع ذلك ، كانت الصادرات في حزيران/ يونيو أقل بنسبة 44% على أساس سنوي عند 4ر1 مليون طن بسبب فقدان الصادرات عبر البحر.

ارتفعت صادرات القمح في السنة المالية 22-2021 بأكثر من 12% على أساس سنوي عند 7ر18 مليون طن. ومع ذلك، فقد تراجعت صادرات القمح بنسبة 80% تقريبًا في حزيران/ يونيو على أساس سنوي.

تخشى منظمات الإغاثة الدولية حدوث زيادة أخرى في أسعار المواد الغذائية، خاصة بالنسبة لحبوب الخبز ، بسبب نقص الصادرات الأوكرانية نتيجة الحرب. ويُخشى من حدوث المجاعة في أفريقيا وآسيا على وجه الخصوص.