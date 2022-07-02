باع الفاتيكان عقاره الفاخر في لندن، الذي يعتبر حاليا موضوعا لمحاكمة جنائية غير مسبوقة، بخسارة فادحة فى الثمن .

وأعلن الكرسي الرسولي أن عملية بيع المبنى في منطقة تشيلسي قد اكتملت مقابل 186 مليون جنيه إسترليني أو 215 مليون يورو (225 مليون دولار).

وتم شراء العقار من جانب شركة الاستثمار الخاصة الأمريكية باين كابيتال.

ووفقا لتقارير، استحوذ الفاتيكان على العقار في الفترة بين عامي 2014 و2018 بما يعادل أكثر من 350 مليون يورو، على أمل جني أموال من خلال ارتفاع قيمته.

وبسبب الصفقة، وجهت اتهامات لكاردينال من بين آخرين بإساءة استخدام المنصب والاختلاس للمرة الأولى.

وذكر الفاتيكان أنه تم تعويض خسارة بلغت أكثر من 100 مليون يورو من احتياطات مالية لأمانة دولة الفاتيكان.