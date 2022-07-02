تنشغل الفنانة انتصار حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل "تيجي نرجع" والذي تطل به على جمهورها خلال الفترة المقبلة.. لافتة إلى أنه يتبقى يومان تصوير خارجي في مدينة الإسكندرية ويتم الانتهاء من مشاهد العمل، حيث كان قد تم تصوير باقي مشاهد المسلسل ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي، وحي مصر الجديدة.

وقالت الفنانة انتصار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنني أقوم حاليا بتصوير مشاهد مسلسل "تيجي نرجع" المتبقية، حيث سيتم الانتهاء منها قبل حلول عيد الأضحى المبارك"، مشيرة إلى أنه تقرر عرض العمل في أغسطس المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأوضحت انتصار أن مسلسل "تيجي نرجع" مأخوذ عن فورمات أجنبي لمسلسل "كريزي إكس جيرل فريند"، وتدور أحداثه في 15 حلقة، في إطار كوميدي استعراضي، ويشارك في بطولة العمل كل من مريم الخشت، آدم الشرقاوي، أمير المصري، سليمان عيد، من إخراج جو بو عيد.

وأشارت إلى أن مسلسل "تيجي نرجع" يحمل العديد من المفاجآت.. حيث تقدم من خلاله الاستعراض والغناء في عدة مواقف داخل الدراما، وقام بتلحين الأغاني مصطفى الحلواني، ويبلغ عدد الاستعراضات التي تشارك فيها 5 استعراضات، كما يحتوي العمل على الكثير من الأغاني لكل المشاركين في العمل، ومن المقرر أن يقدم الفنان عبد الباسط حمودة استعراضا غنائيا ضمن أحداث المسلسل أيضا.

وعن دورها في مسلسل "تيجي نرجع"، أشارت الفنانة انتصار إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل دور"بثينة" زوجة وأم لطفلين، وتعيش حياة زوجية مليئة بالملل، ولكن الأقدار تسوق لها ما يجعل حياتها تتحول إلى حياة مثيرة للغاية، من خلال مشكلة تواجه صديقتها في العمل والتي ترغب في العودة لحبيبها الذي تركها، فتتحول حياة بثينة إلى شعلة نشاط، من أجل مساعدة صديقتها وإنجاح تلك العلاقة لتكلل بالزواج، وبذلك فهي تتخلص من مشكلات حياتها من خلال مساعدة الآخرين في حل مشاكلهم، حيث يبحث الإنسان أحيانا عن هدف خارجي لتغيير مسار حياته المملة.