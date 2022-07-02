دخل الجمعة حيز التنفيذ في الهند قرار حكومي بحظر مواد بلاستيكية كثيرة معدة للاستخدام مرة واحدة لمكافحة المخلفات التي تخنق الأنهار وتسمم الحياة البرية في البلاد.

وقد أصبحت صور الأبقار التي ترعى البلاستيك شائعة في مدن هندية عدة. وقد كشفت دراسة أن الأفيال في غابات ولاية أوتاراخند شمال البلاد تحمل آثارا للبلاستيك في فضلاتها.

وتنتج الهند حوالي أربعة ملايين طن من البلاستيك سنويا، ثلثها لا يُعاد تدويره وينتهي به الأمر في مجارٍ مائية ومكبات نفايات مختلفة. هذه النفايات تشتعل فيها النيران بانتظام، ما يؤدي إلى تفاقم تلوث الهواء.

ونصف هذا القمامة يأتي من مواد تستخدم مرة واحدة. واقع يأمل في القضاء عليه الحظر الجديد الذي فرضته البلاد.

سيغطي الإجراء إنتاج واستيراد وبيع سلع مثل القش والأكواب البلاستيكية، بالإضافة إلى أغلفة علب السجائر.

أما المنتجات مثل الأكياس البلاستيكية التي يقل سمكها عن سمك معين، فهي معفاة في الوقت الحالي.

وتم فرض الحظر الأول في 2018 من قبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ومنذ ذلك الحين وعدت السلطات بتشديد القواعد.

ونشر مفتشون الجمعة للتحقق من أن الموردين والموزعين لا ينتهكون الحظر، فيما تصل قيمة الغرامة القصوى على المخالفين إلى 100 ألف روبية (1267 دولارا) أو السجن لمدة خمس سنوات.