أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تعيين منال الربيعان لمنصب «المدقق الداخلي العام - إدارة التدقيق الداخلي»، اعتبارا من 2022/6/7، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.



وأوضح KIB في بيانه أن الربيعان من الكوادر الوطنية النسائية القليلة التي تخصصت خبرتها في نشاط التدقيق الداخلي في قطاع المصرفية الإسلامية، حيث انضمت الى البنك، حاملة رصيد من الخبرة الثرية في المجال تتجاوز الـ 14 عاما، مؤكدا أنه منذ انضمامها إلى البنك وهي تسهم بشكل بارز وفعال في الوصول إلى أهداف إدارة التدقيق الداخلي، وذلك عبر الأدوار القيادية التي تولتها في KIB بفضل ما تتمتع به من مهارات استثنائية في إدارة العمليات التشغيلية المتعلقة بالرقابة، والحوكمة، وغيرها، مثبتة جدارتها طوال هذه الفترة.

ولفت KIB إلى أن الربيعان تعتبر من الكوادر الوطنية النسائية المميزة، حيث تم تصنيفها، كأول امرأة كويتية لسنتين على التوالي 2020 و2021، ضمن أول 50 امرأة في قائمة «أكثر 300 امرأة مؤثرة في الأعمال التجارية والتمويل الإسلامي» من قبل مؤسسة Cambridge IFA العالمية، محتلة مكانة رفيعة بين نخبة من أبرز الشخصيات النسائية من قادة ورواد الأعمال في القطاع المالي الإسلامي.

كذلك، أفاد KIB بأن محافظ بنك الكويت المركزي قد قام في السابق بتكريم الربيعان بمنحها مسكوكة تذكارية خاصة، مثمنا منهجيتها والنتائج التي وصلت إليها ضمن الأبحاث الأكاديمية التي أجرتها في مجال التدقيق الداخلي.

وتبين المسيرة المهنية للربيعان تدرجها في المناصب والمراكز ضمن القطاع المصرفي الإسلامي خلال سنوات قليلة، حيث كانت تشغل قبل انضمامها لـ KIB منصب رئيس التدقيق الداخلي في مصرف الراجحي - فرع الكويت، كما عملت قبلها كمدقق أول في بيت التمويل الكويتي، ويجدر أن بدايتها كانت في بنك بوبيان بوظيفة مدقق داخلي.